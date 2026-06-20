Resumen

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Alemania, que había goleado a Curazao por 7-1, suma seis puntos y lidera el Grupo E. (Photo by Mert Alper Dervis / Anadolu via AFP)
Alemania, que había goleado a Curazao por 7-1, suma seis puntos y lidera el Grupo E. (Photo by Mert Alper Dervis / Anadolu via AFP)
/ MERT ALPER DERVIS
Por Redacción EC

Con dos goles de Deniz Undav, Alemania logró una agónica victoria 2-1 ante Costa de Marfil este sábado en Toronto y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

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