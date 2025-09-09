Ecuador se adelanta: Enner Valencia marcó el 1-0 sobre Argentina por Eliminatorias 2026 | VIDEO

Escucha la noticia
Ecuador se adelanta: Enner Valencia marcó el 1-0 sobre Argentina por Eliminatorias 2026
Ecuador recibe a Argentina en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil por la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, este martes 9 de septiembre. Enner Valencia (45+13′) marcó el 1-0 a favor de ‘La Tri’ desde el punto penal.
El delantero ecuatoriano le pegó al medio de la portería y logró vencer a Emiliano ‘Dibu’ Martínez.
