Ecuador se adelanta: Enner Valencia marcó el 1-0 sobre Argentina por Eliminatorias 2026 | VIDEO

Ecuador recibe a Argentina en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil por la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, este martes 9 de septiembre. Enner Valencia (45+13′) marcó el 1-0 a favor de ‘La Tri’ desde el punto penal.

El delantero ecuatoriano le pegó al medio de la portería y logró vencer a Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

Gol de Ecuador ⚽️ Enner Valencia cambia penal por gol y le da la ventaja a la selección ecuatoriana



54' | 🇪🇨 ECUADOR 1 - 0 ARGENTINA 🇦🇷



