El delantero ecuatoriano no falló desde el punto penal ante la presencia del ‘Dibu’ Martínez.
El delantero ecuatoriano no falló desde el punto penal ante la presencia del ‘Dibu’ Martínez.
Redacción EC
Redacción EC

Escucha la noticia

00:0000:00
Ecuador se adelanta: Enner Valencia marcó el 1-0 sobre Argentina por Eliminatorias 2026 | VIDEO
Resumen de la noticia por IA
Ecuador se adelanta: Enner Valencia marcó el 1-0 sobre Argentina por Eliminatorias 2026 | VIDEO

Ecuador se adelanta: Enner Valencia marcó el 1-0 sobre Argentina por Eliminatorias 2026 | VIDEO

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

recibe a en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil por la jornada 18 de las , este martes 9 de septiembre. Enner Valencia (45+13′) marcó el 1-0 a favor de ‘La Tri’ desde el punto penal.

El delantero ecuatoriano le pegó al medio de la portería y logró vencer a Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

VIDEO RECOMENDADO

Ecuador vs Argentina
Sigue la transmisión del partido de Ecuador vs Argentina en vivo por la última fecha de las Eliminatorias 2026.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC