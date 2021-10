AC Milan enfrenta a la Roma con la consigna de continuar en los primeros lugares de la tabla de la Serie A. Los ‘Rojinegros’ iniciaron su camino a la victoria a los 25 minutos luego que Zlatan Ibrahimović anotara el primero del encuentro tras un golazo.

El delantero sueco se colocó delante del balón en un tiro libre y fusiló a Ruí Patricio quien solo se quedó parado. Con este resultado momento, el equipo dirigido por Stefano Pioli se posiciona en la segunda casilla con 31 puntos, igual que el Napoli. Sin embargo, los ‘Azules’ tienen mejor diferencia de gol.

Zlatan Ibrahimovic regresó a las canchas el sábado pasado ante el Bologna. El atacante también fue protagonista en ese encuentro, pues anotó un gol, brindó una asistencia y marcó uno en propia puerta en la victoria de su equipo por 4-2.

El sueco anotó un autogol por primera vez en su vida, según información del estadístico Mister Chip. “Con 40 años recién cumplidos, 957 partidos oficiales a sus espaldas y 565 goles, Zlatan Ibrahimovic acaba de marcar el primer gol en propia meta”, señaló el español.

En la previa del cotejo ante la Roma, Ibrahimovic se dio tiempo para cuestionar al PSG, su exclub. “¿Encuentro hoy el equipo más fuerte que el de mi tiempo? No, porque éramos un equipo. Hoy, no es un equipo. No digo que no sea fuerte, pero sí menos bueno que el nuestro en ese momento”, declaró en una entrevista para ‘Telefoot’.

“Cuando se compró el PSG, fui uno de los primeros en fichar. Y estoy muy orgulloso. Sin mí, el PSG no sería lo que es ahora. Algunas personas piensan que vine por el dinero, la ciudad, la vida. No. Yo llegué y todo cambió”, agregó el atacante.