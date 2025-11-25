En Stamford Brigde de Inglaterra, Barcelona vs Chelsea se enfrentan por la Fecha 5 de la fase liga de la Champions League 2025-26. Uno de los mejores duelos de la jornada en la que los locales han logrado adelantarse en el marcador en el primer tiempo.

A los 27 minutos, tras una gran jugada por la banda derecha, el francés Joules Koundé tuvo la mala suerte de anotar en propia puerta y poner el 1-0 a favor del Chelsea.

Aunque el encuentro es vertiginoso, los ‘Blues’ han sido los que más peligro generaron. De hecho, el árbitro del partido anuló dos goles al argentino Enzo Fernández, pero la tercera fue la vencida y el Chelsea se adelantó.

Mira el gol del Chelsea vs Barcelona:

¿Qué te parece? Tras la revisión de VAR, Cucurella estaba HABILITADO en la jugada del 1-0 del Chelsea ante Barcelona.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/832TNd5sTG — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2025

Con este resultado, Chelsea suma 10 puntos en la tabla de posiciones, mientras que el Barcelona se quedó relegado con siete unidades.