A sus 40 años, está más vigente que nunca. Hablamos de Zlatan Ibrahimovic, que se lució este miércoles con un espectacular golazo de tiro libre para darle la ventaja parcial a AC Milan, en el duelo frente a Genoa, en el marco de la decimoquinta jornada de la Serie A de Italia.

Apenas al minuto 10 del primer tiempo, el sueco no lo pensó dos veces y agarró la pelota cuando el elenco rojinegro tenía una pelota parada. Ibrahimovic la acomodó y, desde aproximadamente unos 20 metros, sacó el remate de derecha, con un gran efecto que hizo imposible de atajar para el portero rival.

La fabulosa definición del espigado atacante en el Estadio Luigi Ferraris desató la alegría de sus compañeros y también de los miembros del comando técnico. En la celebración, todos corrieron a abrazar a Ibrahimovic, incluido el entrenador Stefano Pioli.

La estrella sueca, que ha participado en nueve partidos (seis como titular) de Milan en la presente temporada de la liga italiana, consiguió así su sexto gol. Las víctimas anteriores de ‘Ibra’ fueron Fiorentina (en dos ocasiones), Roma, Bologna y Lazio

“Espero que podamos devolverle esa alegría a la afición, pero hasta que no ganes un trofeo, no hemos hecho nada. Estoy feliz por los aficionados, durante muchos años no han disfrutado de la forma en que están disfrutando ahora”, declaró el deportista al finalizar el encuentro.

Ibrahimovic abrió el camino para el triunfo de AC Milan, que terminó imponiéndose a Genoa por tres goles. Un doblete de Junior Messias (45′+1 y 61′) sellaron la victoria, que permite a los milaneses subir al segundo casillero, ahora con 35 puntos, uno menos que el líder Napoli.