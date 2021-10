Corrección: Esta nota fue publicada originalmente en mayo del 2021, cuando Sergio Agüero se despidió del Manchester City para fichar por el Barcelona.

Cuando los jugadores están destinados, tocados por la varita, siempre aparecerán. No importa el contexto ni la adversidad. Sergio Agüero vivió su primer Barza vs. Real Madrid y solo necesitó 23 minutos para marcar por primera vez con la camiseta azulgrana y hacerlo frente al rival de toda la vida. El encuentro acabó 2-1 a favor de los merengues (goles de Alaba y Lucas Vásquez), pero el ‘Kun’ se quedó con un registro que pocos tienen: anotó en todos los clásicos que jugó.

Haciendo un recuento cronológico, en septiembre de 2005, por fecha del Torneo Apertura, Independiente goleó 4-0 a Racing en el estadio Libertadores de América. Nicolás Frutos, autor de tres goles, fue la figura, pero quien se llevó todos los aplausos fue Agüero, el juvenil de la casa que marcó un verdadero golazo con gambetas dentro del área.

Sergio Agüero y una foto repetida en clásicos.

Sus sobresalientes actuaciones en el fútbol argentino lo llevaron directamente a España. El Atlético de Madrid gozó de sus goles entre 2006 y 2011, cinco temporadas en las que el delantero le marcó tres veces al Real Madrid . Con el Manchester City, club en el que hizo historia hasta la campaña pasada siendo el máximo anotador histórico, también se hizo presente en el derbi ante el Manchester United. Este domingo completó el “póker” de clásicos aunque el resultado final no fue el esperado: caída en el Camp Nou que agrava la crisis deportiva que se vive en Barcelona.

Al igual que en ocasiones anteriores, la nueva edición del derby español contará con la presencia de estrellas internacionales en ambos planteles. En consecuencia, los dos equipos ingresan en los primeros lugares del ranking de los clubes con mayor valor de mercado.

NOTA ORIGINAL:

13 de mayo de 2012. El cronómetro marca los 93 minutos con 15, 16, 17 segundos. Los 48 mil hinchas que llegaron al Etihad no encuentran consuelo. Algunos deciden abandonar el estadio en medio de la frustración. Manchester City empata 2-2 contra el Queens Park Rangers por la última fecha de la Premier League. Hasta ese momento, el resultado deja como campeón al rival de la ciudad, el United de Sir Alex Ferguson, que derrota 1-0 al Sunderland como visitante con gol de Wayne Rooney. Volvemos al reloj: minuto 93 con 18, 19, 20. Sergio Agüero recibe un balón en tres cuartos de campo rival, toca con Mario Balotelli y busca la pared. El ‘Nene’, desde el piso, logra devolverle el esférico y el ‘Kun’ a la carrera se deshace de unrival, remata y marca el 3-2 final. La euforia se apodera de todos y el estadio se vuelve una locura total. El City acaba de ganar la liga inglesa después de 44 años, mientras en Sunderland reciben la noticia: un argentino recién llegado los deja sin bicampeonato.

Para entender la grandeza de Sergio Agüero en el Manchester City es necesario recordar aquel partido. Ese gol histórico que significó la primera de las cinco Premier que tiene el cuadro celeste en su historia (las otras cuatro también las levantó el ‘Kun’). Una escena surreal, mágica. Un momento increíble que se convirtió en material cinamatográfico y del que el delantero sudamericano es el único sobreviviente. Ninguno de los otros protagonistas de aquel título forman parte del actual plantel dirigido por Pep Guardiola.

¡KUN HISTÓRICO! Sergio Agüero, en su despedida de la Premier League, acaba de romper otro récord: el de mayor cantidad de goles en un mismo club. Superó a Wayne Rooney, quién había anotado 183 pero con la camiseta del Manchester United. pic.twitter.com/m568WHSbli — SportsCenter (@SC_ESPN) May 23, 2021

El argentino jugó su último partido con la camiseta del City después de una década (llegó en 2011) en la final de la Champions League que acabó con derrota para los suyos. Despedirse levantando la ‘Orejona’ era el sueño, pero no se pudo. Sí lo hizo de la mejor manera en la Premier League, con un doblete en la goleada 5-0 ante al Everton y rompió el récord de máximo anotador en un mismo club (184 frente a los 183 que consiguió Rooney con el Manchester United. El fútbol y sus coincidencias).

Diez temporadas, quince título y 260 goles después, Agüero le dice adiós a Mánchester, la ciudad que lo arropó como ninguna otra. No fue la tan preciada ‘Orejona’, pero el argentino no necesita el título para ser ídolo del club. Si uno observa cómo fue su despedida hace unos días se dará cuenta la leyenda que es.

Sergio Agüero junto al mural que le dedicaron en homenaje a su gol ante el QPR.

“Es mi último partido, pero estoy muy contento. Lo he disfrutado mucho y mis compañeros me han ayudado a ello. Mi objetivo siempre es marcar y estoy muy feliz, porque en mi último partido hacer dos goles es fantástico”, había declarado después del partido por Premier. Tras la final de la Champions no hubo palabras. De todos modos, Barcelona y Lionel Messi esperan por él.

La Copa Libertadores y Cienciano en el recuerdo

Sergio Agüero llegó al Manchester City en julio del 2011 por 35 millones de euros. Antes estuvo en el Atlético de Madrid (2006-2011). Con el ‘Kun’ como goleador haciendo dupla con Diego Forlán, el ‘colchonero’ se convirtió en el primer campeón de la Europa League, antigua Copa de la UEFA. El argentino, en España e Inglaterra, siempre tuvo grandes momentos. Pero antes de dejar marcas históricas en el Viejo Continente, el delantero lo hizo en suelo sudamericano.

Un 12 de Febrero de 2004 Independiente volvia a la Libertadores Vs Cienciano (Ganando 4 a 2). Un partidazo de Manso ! pic.twitter.com/3pCJlD60Sh — Orgullo Nacional 18 (@SanvitiBrianIfc) February 12, 2015

De hecho, desde su debut ya empezó a escribir su nombre con tinta indeleble. Con 15 años, 1 mes y 3 días, Sergio se convirtió en el jugador más joven en debutar en el fútbol argentino. Lo hizo en un Independiente-San Lorenzo y con Óscar Ruggeri como técnico.

Pese a su auspicioso estreno, el jovencito Agüero no volvió a ser tenido en cuenta por el ‘Cabezón’ ni por su reemplazante Osvaldo Sosa. Su situación cambió con el retorno de José Omar Pastoriza a la conducción de Independiente. Siete meses después de su primer partido, el atacante volvió a jugar un partido oficial, nada más y nada menos que ante Cienciano del Cusco en la Libertadores 2004. Ese partido también marcó otro récord: se convirtió en el jugador más joven en disputar la Copa, una marca que se manturo por tres años.

El 12 de febrero de 2004, con aún 15 años, el ‘Kun’ se estrenó en el torneo continental sudamericano en la vieja Doble Visera de Avellaneda. Ingresó por el punta Sebastián García a los 24 minutos del segundo tiempo y el partido terminó 4-2 a favor del ‘Rojo’.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

El squashista Diego Elías se coronó como el nuevo campeón del Qatar QTerminals Classic 2021 al vencer en la final al neozelandés Paul Coll. El peruano trepará en el ranking PSA en la próxima actualización y será el #6, igualando el puesto más alto de su trayectoria, que lo alcanzó en 2020.