Comenzó con un gran grito de gol. El delantero polaco se lució en el primer gol del Bayern Múnich vs. Mönchengladbach en el Allianz Arena por la jornada 18 de la Bundesliga. Robert Lewandowski marcó su primera anotación tras ser nominado dentro de los tres finalistas al The Best 2021 de la FIFA.

El atacante consiguió el gol a los 18 minutos tras una asistencia de Thomas Müller. Lewandowski recibió el esférico y remató con su derecha desde el centro del área.

A pesar de subir en el marcador primero, el Mönchengladbach le dio vuelta al resultado. Florian Neuhaus marcó a los 27 minutos y Stefan Lainer completó el 2-1 para la victoria parcial sobre los ‘bávaros.

Bayern Múnich vs. Mönchengladbach: previa del partido

Los ‘Bávaros’ se mantienen en la cima de la tabla con 43 puntos y le llevan 9 unidades de ventaja a su más cercano perseguidor que es el Borussia Dortmund. Sin embargo, le costará defender su liderato, ya que presenta varias bajas.

Manuel Neuer, Lucas Hernández, Dayot Upamecano, Tanguy Nianzou, Omar Richards, Corentin Tolisso, Kingsley Coman y Leroy Sané dieron positivo a la COVID-19. Por su parte, Eric-Maxim Choupo Moting y Bouna Sarr están con sus selecciones en la Copa de África.

Por su parte, Borussia Mönchengladbach se ubica en el puesto 14 con 19 unidades y en su más reciente encuentro empató 1-1 ante Hoffenheim.