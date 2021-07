River Plate no pudo con Colón de Santa Fe por la jornada 1 de la Liga de Fútbol Profesional. El equipo de Marcelo Gallardo se vio sorprendido por los tantos de Aliendro y Goez en la primera mitad y no pudo reaccionar. Matías Suárez descontó a minutos del término del partido pero no les alcanzó.

A los 90 minutos, tras una serie de rebotes dentro del área del cuadro ‘sabalero’, Jonathan Maidana se encontró el balón y logró asistir a Suárez con la cabeza. El delantero no dudó en disparar con un potente testazo y vencer al portero rival para el 2-1 final.

River vs Colón: la previa del partido

Colón de Santa Fe es el actual campeón de la Liga Profesional y buscará retener el título. El primer obstáculo será ante River, siempre candidato a pelear en todas las instancias.

El técnico Eduardo Domínguez recuperó a seis piezas importantes que estaban cumpliendo aislamiento a causa de que dieron positivos por coronavirus hace unos días, por lo que se espera que vario de ellos entren al once titular en el duelo del Monumental.

En cuanto a las novedades de River Plate para este torneo, están los fichajes de Enzo Fernández y Braian Romero. Por otro lado, Jorge Moreira y Rafael Santos Borré, hoy en Eintracht Frankfurt, no están más en el ‘Millo’.