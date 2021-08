River Plate y Atlético Mineiro se ven las caras en el estadio Monumental de Núñez por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo tuvo las opciones más claras del primer tiempo pero no pudo concretar la apertura del marcador. Ya en el segundo, los brasileños no perdonaron y, en la primera que tuvieron, anotaron. ‘Nacho’ Fernández puso el 1-0.

A los 58 minutos, el centro desde la derecha no pudo ser despejado por la defensa ‘millonaria’ y encontró a Hulk, quien no dudó en asistir al exRiver para que dispare cruzado y venza a Franco Armani. Luego de aplicar la ‘ley del ex’, el jugador no pudo evitar lamentar el tanto.

River vs. Atlético Mineiro: la previa

El duelo aparece como el cruce estelar de unos cuartos de final con fuerte presencia brasileña, ya que además del equipo de Belo Horizonte también llegaron a esta instancia el campeón vigente Palmeiras, Sao Paulo, Flamengo y Fluminense, todos dispuestos a que el gigante sudamericano cope la final única del 27 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

La revancha se disputará el miércoles 18 de agosto en Belo Horizonte y el ganador de esta serie se enfrentará en las semifinales con el vencedor del duelo entre Sao Paulo y Palmeiras.

River Plate, dirigido por el ‘Muñeco’ Marcelo Gallardo desde hace siete años, encara la búsqueda de su quinta corona continental, un desafío que le llega en un momento de altibajos, en los que se mostró capaz de arrollar con lujos a Unión en el torneo local (4-0), tanto como empatar con lo justo ante Huracán (1-1) y perder claramente con Godoy Cruz (2-1).