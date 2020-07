Real Madrid y Leganés juegan en el Municipal de Butarque por LaLiga Santander. Los blancos ya no tienen nada por que pelear. Consiguieron el trofeo la fecha pasada y pueden disputar el encuentro sin presión alguna; sin embargo, los locales, necesitan ganar para poder mantenerse en la primera división del fútbol español.

Sergio Ramos anotó el 1-0, Bryan Gil empató, Marco Asensio volvió a adelantar a los de Zidane y parecía que todo estaba perdido para los dirigidos por Javier Aguirre, pero Roger Assalé les dio esperanza.

A los 79 minutos, la jugada de Silva por la izquierda terminó en un centro para Roger Assalé. Ederson Militao intentó adelantar al de Costa de Marfil, pero no pudo, dejándolo solo frente a la portería de Areola para que festeje el 2-2.

Todo lo que no sea sumar los tres puntos mandaría automáticamente a Leganés a LaLiga SmartBank e incluso consiguiéndolos no hay garantía de salvación, pues el Celta de Vigo no tendría que ganarle a un Espanyol ya descendido.

Sin duda un reto de gran complicación que los blanquiazules afrontan con la moral por las nubes gracias a los últimos resultados, pues han sumado diez puntos de doce posibles con victorias ante dos rivales con aspiraciones europeas como el Valencia y el Athletic Club a domicilio.