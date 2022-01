La temporada de la Roma no ha sido muy sólida, pero el equipo suele ser aguerrido y no se rinde hasta el final. En la fecha 20, los dirigidos por José Mourinho visitan al AC Milan y van reaccionando, luego de tener dos goles de desventaja: Tammy Abraham apareció para descontar en el marcador antes del descanso.

Sobre los 40 minutos, el cuadro romano encontró la oportunidad de hacer daño con un tiro de esquina. Al no encontrar claras ideas a través de jugadas hiladas, trataron de aprovechar al máximo la oportunidad de balón parado: los jugadores con mejor estatura fueron a buscar el centro.

No obstante, el centro enviado por Jordan Veretout no fue conectado, aunque en el rebote apareció Lorenzo Pellegrini, quien remató de volea. La ejecución no parecía ser bien direccionada, hasta que Abraham se interpuso y desvió, para poder inflar las redes.

La previa del Milan vs. Roma

Los ‘Rojinegros’ esperan iniciar con el pie derecho este año y además, desean sumar su segunda victoria consecutiva luego de vencer por 4-2 a Empoli el 22 de diciembre del año pasado. Hasta el momento, la escuadra dirigida por Stefano Pioli se ubica en el segundo lugar con 42 unidades y a solo 4 puntos del líder Inter.

En la previa de este encuentro, el entrenador de AC Milan mencionó que sus jugadores se encuentran motivados para el reinicio de la Serie A. Además, están mentalizados en conseguir los tres puntos ante AS Roma e intentar alcanzar la cima.