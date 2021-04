Boca Juniors y The Strongest se ven las caras por la jornada 1 del Grupo C de la Copa Libertadores 2021. El equipo de Miguel Ángel Russo impuso su juego desde el primer minuto de juego y a los 7 ya estaban arriba en el marcador gracias al tanto de Sebastián Villa.

Agustín Almendra puso un gran pase para el colombiano, quien decidió encarar a los defensores boliviano. Gracias a su velocidad y habilidad con el balón, los dejó en el camino y sacó un potente remate al primer palo del arco defendido por Daniel Vaca para celebrar el 1-0.

Boca Juniors vs. The Strongest: la previa

El ‘Tigre’ de Bolivia afila las garras para recibir a un ‘Xeneize’ que llega sin Carlos Tévez y con varias bajas por COVID-19, incluyendo a Carlos Zambrano. Como subcampeón del torneo boliviano en 2020, The Strongest sabe que no la tiene nada fácil, pero no le falta el optimismo para dar su primer zarpazo y porque además debe ganar como local, aprovechando la altura de La Paz, a 3.600 msnm.

El director técnico, Alberto Illanes, no podrá contar con su delantero brasileño Rafinha baja por varios meses por una lesión.

Boca Juniors llega al más importante torneo de clubes de la región como bicampeón argentino y con la obsesión de igualar a su compatriota Independiente con siete títulos como máximo ganador de la Libertadores.