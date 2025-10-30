Una nueva faceta. Erling Haaland, estrella y goleador de Manchester City, decidió publicar en qué consiste su preparación cotidiana dentro de su residencia en Cheshire. El video publicado en YouTube ha causado furor, sobre todo porque revela la extrema disciplina que mantiene el futbolista en el día a día.

Manchester City vs. Manchester United por la Premier League. (Foto: Getty Images) / Shaun Brooks - CameraSport

Según se pudo ver, durante el día, el futbolista se despierta temprano y desayuna café con jarabe de arce, huevos fritos y pan artesanal. “He vivido solo desde los 16 años así que tengo que cocinar”, explica en el video.

Después del desayuno, le toca una sesión con Mario Pagundi, fisioterapeuta del City, quien le da masajes, trabajos de tejido blando y ejercicios de estiramiento para mejorar la flexibilidad. Luego de eso, el delantero acuda a una terapia de luz roja en su gimnasio en casa.

La particular dieta que Erling Haaland quiere imponer en el plantel del Manchester City. (Fuente: AFP)

Esto debido a que está convencido de que esto ayuda a compensar la falta de sol y mejora la recuperación muscular. A la par, en el resto del día se alimenta de carne, leche cruda y miel directamente de productores locales.

Asimismo, tras entrenar en el club junto a sus compañeros, Haaland continúa haciéndolo al retornar a casa y lo termina con rutinas clave: baño de hielo y sauna en el jardín. “Es bueno para la mente, Logras algo que no quieres hacer”, indica el futbolista. Hacia el final del día, comparte alguna cena con Isabel Haugseng, su pareja.