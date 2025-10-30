Lanús y U. de Chile se enfrentan por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. En el primer tiempo, Marcelino Moreno marcaba el primer gol del partido, sin embargo, luego de la intervención del VAR, la anotación fue anulada por fuera de juego por parte del ‘10′. Ya en el segundo tiempo, la ‘U’ encontró la ventaja por primera vez en la serie en los pies de Felipe Salomoni, pero el gol fue anulado por un fuera de juego de Di Yorio, quien participó en la jugada.

DECISIÓN FINAL: FUERA DE JUEGO. Marcelino Moreno había definido a la perfección pero picó en offside y el 1-0 de Lanús fue invalidado vs. U. de Chile.



UNO ANULADO POR LADO: por este offside previo de Di Yorio, el gol de Salomoni para la U. de Chile no valió frente a Lanús. ¡SE GRITÓ COMO UN GOL EN LA FORTALEZA!



