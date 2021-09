No comenzaron con el pie derecho. Domingos Duarte no demoró y le dio el primer gol al Granada vs. Barcelona a los dos minutos por LaLiga Santander. Los dirigidos por Ronald Koeman comenzaron su partido por la jornada 5 del torneo español perdiendo frente al equipo de Luis Abram.

Recién comenzaba el partido cuando Escudero regateó y superó a Sergio Busquets por la banda izquierda y colocó un gran centro en el área azulgrana. De Jong falló en el rechazó, quien no llegó a despejar, permitiendo que el balón caiga perfectamente a Duarte.

Ante esto el jugador del Granada apuntó con un cabezazo, rompiendo el arco de Ter Stegen que no pudo hace para detener el 1-0 a los dos minutos del encuentro en el Camp Nou.

Barcelona vs. Granada: la previa

El cuadro de Ronald Koeman se ubica en la casilla 10 con 7 puntos, seis menos que el líder del Real Madrid y ante Granada está obligado a ganar. Tras la salida de Lionel Messi, el Barcelona no atraviesa un buen momento en LaLiga Santander y buscará cortar la mala racha este lunes desde las 14:00 horas.

Por su parte, Granada tampoco la pasa bien en LaLiga Santander, pues está ubicado en la casilla 17 con tan solo dos puntos. El equipo de Abram necesita un triunfo que le permita salir de la zona de descenso, donde también está el Celta de Vigo de Renato Tapia, Getafe y Alavés.