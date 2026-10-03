Brasil goleó 4-0 a India en un histórico amistoso disputado en el Estadio Salt Lake de Calcuta. El combinado sudamericano dominó el encuentro desde la primera mitad, abriendo el marcador al minuto 28 por medio de Estevao, seguido por un tanto del delantero Pedro a los 42 minutos. En la segunda parte, los locales mostraron ráfagas de juego ofensivo con Manvir Singh, pero el extremo Samuel Lino sentenció el compromiso para la escuadra dirigida por Carlo Ancelotti al firmar un doblete (58′ y 90+5′), sellando el categórico triunfo brasileño en suelo asiático.

É BOOOOOOOOOLA NA REDE DA ÍNDIA! É GOOOOOOOOOL

É GOOOOOOOOOOOOOOOOOL

É GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL!



PEDRO É O NOME DELE!

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