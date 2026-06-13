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John McGinn marcó en el Mundial 2026 y puso fin a una racha sin anotaciones que se mantenía desde Francia 1998, desatando la euforia de los hinchas escoceses.
John McGinn marcó en el Mundial 2026 y puso fin a una racha sin anotaciones que se mantenía desde Francia 1998, desatando la euforia de los hinchas escoceses.
Por Joao Muñoz Tineo

John McGinn hizo historia con la selección de Escocia al marcar el primer gol de su país en una Copa del Mundo desde Francia 1998. El mediocampista apareció en un momento clave para romper una larga sequía goleadora del combinado escocés en el torneo más importante del fútbol, devolviendo la ilusión a sus aficionados en este Mundial 2026.

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