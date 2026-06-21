Por Redacción EC

golea 4-0 a Arabia Saudita por la segunda fecha del Grupo H del , este domingo 21 de junio, desde el Estadio Atlanta. Lamine Yamal, Mike Oyarzabal y un autogol de Al Tambakti aventajaron a los ibéricos.

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