España golea 4-0 a Arabia Saudita por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, este domingo 21 de junio, desde el Estadio Atlanta. Lamine Yamal, Mike Oyarzabal y un autogol de Al Tambakti aventajaron a los ibéricos.
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España golea 4-0 a Arabia Saudita por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, este domingo 21 de junio, desde el Estadio Atlanta. Lamine Yamal, Mike Oyarzabal y un autogol de Al Tambakti aventajaron a los ibéricos.
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