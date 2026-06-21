España golea 4-0 a Arabia Saudita por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, este domingo 21 de junio, desde el Estadio Atlanta. Lamine Yamal, Mike Oyarzabal y un autogol de Al Tambakti aventajaron a los ibéricos.

Goles de España

¡GOL DE LAMINE YAMAL!



La joya de España anotó el 1-0 ante Arabia Saudita e ilusiona a los hinchas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/pA0ppk26gu — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

¡EL SEGUNDO DE ESPAÑA!



Mikel Oyarzabal anotó el 2-0 para la Roja ante Arabia Saudita. pic.twitter.com/sIWSHhnUP9 — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

DOBLETE DE OYARZABAL



Dani Olmo asistió y el delantero de Real Sociedad anotó el 3-0 vs. Arabia Saudita.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3nL2LqP6iu — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

LLEGÓ EL 4-0 DE ESPAÑA



Cucurella remató, Al Owais contuvo y la pelota rebotó en Al Tambakti para que La Roja estire la goleada contra Arabia Saudita.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/7yXTDRLXSn — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026