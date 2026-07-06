Por Redacción EC
Bélgica y Estados Unidos protagonizan uno de los encuentros más entretenidos de los octavos de final del Mundial 2026. Desde el inicio, ambas selecciones mostraron una propuesta ofensiva, generando ocasiones de peligro y manteniendo un ritmo intenso en busca del boleto a los cuartos de final.
Bélgica y Estados Unidos protagonizan uno de los encuentros más entretenidos de los octavos de final del Mundial 2026. Desde el inicio, ambas selecciones mostraron una propuesta ofensiva, generando ocasiones de peligro y manteniendo un ritmo intenso en busca del boleto a los cuartos de final.
El conjunto europeo logró adelantarse en dos oportunidades gracias a Charles De Ketelaere, mientras que Malik Tillman había conseguido el empate parcial para Estados Unidos. El compromiso se mantiene abierto y con constantes emociones.
Gol de Charles De Ketelaere para el 1-0 de Bélgica
Bélgica encontró la ventaja apenas a los ocho minutos del primer tiempo. La selección europea elaboró una buena jugada colectiva que terminó con un balón servido dentro del área para Charles De Ketelaere.
El delantero apareció completamente libre y únicamente tuvo que empujar el balón al fondo de la red para establecer el 1-0, premiando el mejor inicio de Bélgica y obligando a Estados Unidos a cambiar rápidamente su planteamiento.
¡GOL DE BÉLGICA!— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
Charles De Ketelaere anotó el 1-0 ante Estados Unidos. pic.twitter.com/ceR5Cft7hz
Malik Tillman empató el partido para Estados Unidos (1-1)
Cuando Bélgica parecía controlar el encuentro, Estados Unidos encontró la igualdad gracias a una pelota detenida. Malik Tillman ejecutó un tiro libre con dirección al arco que terminó sorprendiendo a la defensa y al arquero rival.
El balón se desvió en el camino, modificando completamente su trayectoria antes de ingresar al fondo de la portería. Con ese toque de fortuna, el mediocampista firmó el 1-1, devolviendo la ilusión al conjunto estadounidense y equilibrando nuevamente el desarrollo del partido.
¡GOL DE ESTADOS UNIDOS!— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
Malik Tillman, nuevamente de tiro libre, puso el 1-1 ante Bélgica. pic.twitter.com/jxaOp8npVd
Charles De Ketelaere firmó su doblete para el 2-1 de Bélgica
La alegría estadounidense duró muy poco. Instantes después del empate, Bélgica volvió a tomar la iniciativa y encontró nuevamente a su hombre más peligroso de la tarde.
Tras un preciso centro al área, Charles De Ketelaere anticipó a la defensa y conectó un sólido cabezazo que dejó sin opciones al guardameta estadounidense. El delantero completó su doblete y puso el 2-1, devolviéndole la ventaja a los europeos en un duelo que sigue ofreciendo emociones de principio a fin.
¡OTRA VEZ BÉLGICA EN VENTAJA!— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
Luego del empate de Estados Unidos, Charles De Ketelaere anotó el 2-1 para los Diablos Rojos. pic.twitter.com/6cFIu9eKop
Hans Vanaken aprovechó un error de Estados Unidos para marcar el 3-1
Bélgica amplió su ventaja en un momento clave del partido gracias a un grave error defensivo de Estados Unidos. El arquero Matt Freese tardó en controlar el balón dentro del área y permitió que Charles De Ketelaere, atento a la jugada, le punteara la pelota antes de que pudiera asegurarla.
El rebote favoreció a Hans Vanaken, quien apareció sin marca y definió con gran precisión para establecer el 3-1 a favor de los ‘Diablos Rojos’. El tanto dio mayor tranquilidad al conjunto belga y complicó seriamente las opciones de reacción del equipo estadounidense en los octavos de final del Mundial 2026.
¡GROSERO ERROR EN EL FONDO DE ESTADOS UNIDOS Y TERCER GOL DE BÉLGICA! 🇧🇪— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
Freese no soltó la pelota, De Ketelaere se la punteó y Vanaken, con mucha precisión, puso el 3-1. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/YwlQP2ycUN
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