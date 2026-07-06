Bélgica impone su jerarquía ante Estados Unidos con un doblete de De Ketelaere y otro gol de Vanaken. Foto: @DSports
Bélgica impone su jerarquía ante Estados Unidos con un doblete de De Ketelaere y otro gol de Vanaken. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Bélgica y Estados Unidos protagonizan uno de los encuentros más entretenidos de los octavos de final del Mundial 2026. Desde el inicio, ambas selecciones mostraron una propuesta ofensiva, generando ocasiones de peligro y manteniendo un ritmo intenso en busca del boleto a los cuartos de final.

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