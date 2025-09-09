Erling Haaland firmó una actuación histórica en la victoria de Noruega 11-1 sobre Moldavia por las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. El delantero del Manchester City no solo brilló por su potencia y eficacia, sino que se convirtió en el gran protagonista de la jornada al marcar cinco goles que encaminaron la contundente goleada y que lo confirman como uno de los atacantes más temibles del planeta.

El festival de goles comenzó temprano: tras asistir en la apertura del marcador, Haaland empató el partido a los 11 minutos con un zurdazo preciso. Más tarde, antes del descanso, amplió su cuenta con dos tantos más, primero con un remate de primera y luego con una definición sutil por encima del arquero que desató la ovación de los hinchas noruegos. Para ese momento, el partido ya estaba sentenciado por la enorme diferencia de calidad entre ambos equipos.

En el segundo tiempo, el artillero continuó con su show particular. Con un impecable cabezazo alcanzó su cuarto tanto de la noche y, ya en el minuto 83, cerró su espectacular faena con el quinto, consolidando una actuación de otro nivel. Su exhibición no solo elevó el marcador, sino que también sirvió de inspiración para un equipo que sueña con regresar a un Mundial después de más de dos décadas de ausencia.

Con esta goleada, Haaland llegó a 48 tantos en 45 partidos con su selección, manteniendo un promedio superior a un gol por encuentro y batiendo registros históricos en Noruega, donde ningún jugador lograba cinco anotaciones en un partido desde 1948. Más allá de la estadística, la figura del delantero se agiganta y pone a su país en una posición inmejorable en el Grupo I, perfilándose como líder y firme candidato a clasificar a la próxima Copa del Mundo.