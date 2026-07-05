México había salido decidido a imponer condiciones en un Estadio Azteca repleto. Con la posesión del balón, una presión alta y el apoyo incondicional de su público, el equipo dirigido por Javier Aguirre dominó los primeros 35 minutos, aunque sin traducir ese control en ocasiones realmente claras de gol. Inglaterra resistió el vendaval inicial y, cuando parecía incómoda en el partido, encontró a su futbolista más determinante. Jude Bellingham apareció a los 36 minutos para abrir el marcador y, apenas un minuto después, volvió a golpear para firmar un doblete que silenció el Azteca y cambió por completo el rumbo del encuentro.

El volante del Real Madrid volvió a demostrar por qué es uno de los mediocampistas más decisivos del mundo. En una ráfaga demoledora, aprovechó dos desatenciones defensivas del conjunto mexicano para convertir dos tantos consecutivos y darle una ventaja inesperada a los dirigidos por Thomas Tuchel. Inglaterra, que hasta entonces había sufrido para superar la presión rival, encontró en la contundencia de Bellingham la diferencia que no había conseguido mediante el juego.

Con el 2-0 parcial, el panorama cambió por completo. México está obligado a adelantar aún más sus líneas para intentar la remontada, mientras Inglaterra encuentra espacios para explotar el contragolpe con Harry Kane, Bukayo Saka y el propio Bellingham. El partido continúa disputándose en el Estadio Azteca, pero el conjunto inglés dio un golpe de autoridad en apenas 60 segundos y, por ahora, tiene un pie en los cuartos de final del Mundial 2026.

¡HEY JUDE EN EL AZTECA! Bellingham llegó por atrás para tirarse de palomita y anotar el 1-0 de Inglaterra vs. México en la Copa del Mundo.



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