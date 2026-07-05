Bellingham anota doblete para el 2-0 de Inglaterra ante México.
Bellingham anota doblete para el 2-0 de Inglaterra ante México.
Por Redacción EC

México había salido decidido a imponer condiciones en un Estadio Azteca repleto. Con la posesión del balón, una presión alta y el apoyo incondicional de su público, el equipo dirigido por Javier Aguirre dominó los primeros 35 minutos, aunque sin traducir ese control en ocasiones realmente claras de gol. Inglaterra resistió el vendaval inicial y, cuando parecía incómoda en el partido, encontró a su futbolista más determinante. Jude Bellingham apareció a los 36 minutos para abrir el marcador y, apenas un minuto después, volvió a golpear para firmar un doblete que silenció el Azteca y cambió por completo el rumbo del encuentro.

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