La jornada de este viernes 13 de noviembre dejó varios resultados destacados en la UEFA Nations League. Países Bajos consiguió una contundente victoria por 7-0 ante Grecia, mientras que Alemania se impuso por 3-1 frente a Serbia. Además, Bulgaria goleó 5-0 a Islandia.
La jornada de este viernes 13 de noviembre dejó varios resultados destacados en la UEFA Nations League. Países Bajos consiguió una contundente victoria por 7-0 ante Grecia, mientras que Alemania se impuso por 3-1 frente a Serbia. Además, Bulgaria goleó 5-0 a Islandia.
Entre los demás encuentros, Escocia venció 2-1 a Macedonia del Norte, Moldavia derrotó 2-1 a Kazajistán y Andorra superó 2-0 a Gibraltar. También se registraron empates entre Eslovenia y Suiza (0-0), así como entre Eslovaquia e Islas Feroe (2-2).
Estos fueron los diez marcadores de la jornada, correspondiente a la quinta fecha de la fase de liga:
|Partido
|Resultado
|Moldavia vs. Kazajistán
|2-1
|Países Bajos vs. Grecia
|7-0
|Serbia vs. Alemania
|1-3
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|2-1
|Eslovenia vs. Suiza
|0-0
|Eslovaquia vs. Islas Feroe
|2-2
|Bulgaria vs. Islandia
|0-5
|Luxemburgo vs. Estonia
|0-1
|Andorra vs. Gibraltar
|2-0
|Liechtenstein vs. Azerbaiyán
|0-1