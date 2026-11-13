Repasa todos los goles de los partidos de la jornada 5 de la UEFA Nations League 2026.
Repasa todos los goles de los partidos de la jornada 5 de la UEFA Nations League 2026.
/ PEDJA MILOSAVLJEVIC
Por Redacción EC

La jornada de este viernes 13 de noviembre dejó varios resultados destacados en la UEFA Nations League. Países Bajos consiguió una contundente victoria por 7-0 ante Grecia, mientras que Alemania se impuso por 3-1 frente a Serbia. Además, Bulgaria goleó 5-0 a Islandia.

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