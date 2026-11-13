La jornada de este viernes 13 de noviembre dejó varios resultados destacados en la UEFA Nations League. Países Bajos consiguió una contundente victoria por 7-0 ante Grecia, mientras que Alemania se impuso por 3-1 frente a Serbia. Además, Bulgaria goleó 5-0 a Islandia.

Entre los demás encuentros, Escocia venció 2-1 a Macedonia del Norte, Moldavia derrotó 2-1 a Kazajistán y Andorra superó 2-0 a Gibraltar. También se registraron empates entre Eslovenia y Suiza (0-0), así como entre Eslovaquia e Islas Feroe (2-2).

Resultados de la UEFA Nations League: viernes 13 de noviembre

Estos fueron los diez marcadores de la jornada, correspondiente a la quinta fecha de la fase de liga: