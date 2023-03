Manchester United pegó y por partida doble. Los ‘Diablos Rojos’ volvieron a ponerse arriba en el marcador contra Real Betis, por los octavos de final de la UEFA Europa League, a través de Antony y Bruno Fernandes.

Primero apareció el brasileño para marcar un golazo desde fuera del área a los 52 minutos, y luego el portugués (58′) para estirar la ventaja en Old Trafford.

Gol de Antony

Gol de Bruno Fernandes

Previa del Manchester United vs. Betis

Los octavos de final de la Europa League ya están aquí. Este jueves 9 de marzo, Manchester United recibe al Real Betis en Old Trafford por un cupo a la siguiente fase del certamen. ‘The Red Devils’ sacaron del camino al Barcelona, en una emocionante eliminatoria; mientras que, Betis llega a esta instancia tras liderar el Grupo C. El cotejo está programado para iniciar a las 3:00 p.m. (hora peruana); además, puedes verlo a través de ESPN y Star Plus.