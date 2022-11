Los minutos finales del primer tiempo en el Real Madrid vs. Rayo Vallecano han estado cargados de muchas emociones y goles. El cuadro merengue volteó el partido en el Estadio de Vallecas, sin embargo, el cuadro local consiguió emparejar el marcador.

A los 37′, Marco Asensio se cayó en el área debido a una infracción, pero el árbitro dejó que el juego continúe. Sin embargo, luego de revisar la acción con mayor detalle mediante el VAR, decidió cobrar penal.

Entonces, Luka Modric se paró frente al esférico y lo mandó al lado derecho, mientras que el portero se tiró al otro lado. De esa manera, marcó el 1-1 y, cuatro minutos después, el elenco blanco marcó el segundo.

⚽️ ¡Lo empató Real Madrid! Modric, de penal (tras revisión de VAR) marcó el 1-1 ante Rayo Vallecano.#LaLigaEnDIRECTV pic.twitter.com/xX8QyDV1HB — DSports (@DSports) November 7, 2022

En esta oportunidad, Eder Militao sorprendió con un cabezazo luego de un tiro de esquina que silenció a los hinchas de los ‘Franjirrojos’. El defensor brasileño saltó solo en el área y venció la resistencia de Stole Dimitrievski.

⚽️ ¡REAL MADRID LO DIÓ VUELTA! Cuatro minutos después del gol de Modric apareció Militao. Ahora le ganan 2-1 a Rayo Vallecano.#LaLigaEnDIRECTV pic.twitter.com/dogqV9dTHP — DSports (@DSports) November 7, 2022

No obstante, la alegría le duraría poco a Real Madrid, pues al instante, Rayo Vallecano lograría poner la igualdad. En esta oportunidad, Álvaro García sacó un potente remate y anotó el 2-2.

🔥 ¡¡PARTIDAZO!! Tremendo remate de Álvaro para el 2-2 de Rayo Vallecano ante Real Madrid.



¡Y todavía falta el segundo tiempo! 😮#LaLigaEnDIRECTV pic.twitter.com/0Q6kLIMl2O — DSports (@DSports) November 7, 2022

Con el empate parcial, el elenco dirigido por Carlo Ancelotti se colocaría en la segunda casilla de LaLiga Santander con 33 unidades y a un punto del líder que es Barcelona. El cuadro merengue chocará este jueves ante Cádiz y luego, el torneo se paralizará debido al inicio del Mundial de Qatar 2022.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: previa del partido

Un Rayo Vallecano al alza pone a prueba la mejoría del Real Madrid, que reaccionó en la Champions League a su primer bache del curso, y debe explotar su poderío como visitante, con pleno de triunfos en seis salidas, para recuperar el liderato de LaLiga Santander.

La presión antes del parón por el Mundial de Qatar, la sentirá el Real Madrid en las dos últimas jornadas. El triunfo del Barcelona ante el Almería obliga a los madridistas a vencer en Vallecas si quieren mantener su situación de privilegio en el mes y medio que se detiene la competición doméstica. Una situación que se espera se repita en la jornada intersemanal, con los de Xavi visitando dos días antes El Sadar.

Carlo Ancelotti nuevamente no podrá contar Karim Benzema. Se perderá el francés su sexto partido de Liga en apenas trece jornadas, sin confianza por las molestias musculares que no termina de curar y la sombra de la sospecha por la cercanía de un Mundial que nadie se quiere perder. Reapareció unos minutos ante el Celtic en la Liga de Campeones, después de tres partidos de baja y cuando bajó la exigencia de un partido sentenciado. Pero no tendrá continuidad.