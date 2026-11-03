PSG protagonizó un arranque de partido verdaderamente histórico en su visita al Villarreal por la UEFA Champions League. Con una intensidad arrolladora y una efectividad implacable, el conjunto dirigido por Luis Enrique anuló por completo la propuesta táctica del submarino amarillo desde el pitazo inicial. La presión alta y la velocidad en las transiciones ofensivas se convirtieron en las principales armas de una escuadra parisina que no dio margen de reacción a la defensa local.

La ráfaga de goles comenzó en el minuto 9 con una anotación de Joao Neves, quien abrió el marcador e inauguró lo que sería una exhibición ofensiva sin precedentes. Solo tres minutos después, al 12, Désiré Doué estiró la ventaja, seguido casi de inmediato por Senny Mayulu al minuto 13. Para cerrar un primer cuarto de hora de ensueño, el español Fabián Ruiz selló el contundente 4-0 provisional en el minuto 17, desatando la euforia en el banquillo visitante ante el asombro del Estadio de la Cerámica.

Tras este vendaval de anotaciones en los primeros diecisiete minutos, el ritmo del compromiso entró en una fase de mayor control y posesión por parte del elenco francés. El Villarreal intentó reordenar sus líneas para frenar la sangría y evitar una catástrofe mayor antes de marcharse al descanso, logrando equiparar las acciones en los minutos finales de la primera mitad.

EN MODO GOLEADOR: a Joao Neves le quedó servido un rebote en el área, definió solo y, antes de los 10 minutos, abrió el partido para PSG ante Villarreal. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/nEuzO29UII — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2026

¡NO PODÉS CONFIARTE ASÍ CON EL PSG! El equipo parisino presionó, el arquero Gulacsi la regaló y Doué no perdonó, para mandarla a guardar ante Villarreal. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/9ZP3VPJAzW — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2026

¡¡PSG ES UNA VERDADERA MÁQUINA!! ¡¡TRES GOLES ANTES EN 13 MINUTOS DE PARTIDO!! Una nueva mala salida del Villarreal y todo terminó en el gol de Mayulu. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/o4G4oVxYjm — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2026