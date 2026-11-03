PSG protagonizó un arranque de partido verdaderamente histórico en su visita al Villarreal por la UEFA Champions League. Con una intensidad arrolladora y una efectividad implacable, el conjunto dirigido por Luis Enrique anuló por completo la propuesta táctica del submarino amarillo desde el pitazo inicial. La presión alta y la velocidad en las transiciones ofensivas se convirtieron en las principales armas de una escuadra parisina que no dio margen de reacción a la defensa local.
La ráfaga de goles comenzó en el minuto 9 con una anotación de Joao Neves, quien abrió el marcador e inauguró lo que sería una exhibición ofensiva sin precedentes. Solo tres minutos después, al 12, Désiré Doué estiró la ventaja, seguido casi de inmediato por Senny Mayulu al minuto 13. Para cerrar un primer cuarto de hora de ensueño, el español Fabián Ruiz selló el contundente 4-0 provisional en el minuto 17, desatando la euforia en el banquillo visitante ante el asombro del Estadio de la Cerámica.
Tras este vendaval de anotaciones en los primeros diecisiete minutos, el ritmo del compromiso entró en una fase de mayor control y posesión por parte del elenco francés. El Villarreal intentó reordenar sus líneas para frenar la sangría y evitar una catástrofe mayor antes de marcharse al descanso, logrando equiparar las acciones en los minutos finales de la primera mitad.