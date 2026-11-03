Por Redacción EC

PSG protagonizó un arranque de partido verdaderamente histórico en su visita al Villarreal por la UEFA Champions League. Con una intensidad arrolladora y una efectividad implacable, el conjunto dirigido por Luis Enrique anuló por completo la propuesta táctica del submarino amarillo desde el pitazo inicial. La presión alta y la velocidad en las transiciones ofensivas se convirtieron en las principales armas de una escuadra parisina que no dio margen de reacción a la defensa local.

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