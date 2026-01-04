Real Madrid goleó 5-1 al Real Betis en el Santiago Bernabéu y ratificó su poderío en LaLiga. El equipo blanco dominó de principio a fin y resolvió el partido con una segunda mitad arrolladora. La gran figura fue Gonzalo García, autor de un hat-trick con goles de gran factura, asumiendo el protagonismo ante la ausencia de Kylian Mbappé. La goleada se completó con tantos de Raúl Asencio y Fran García. Con este triunfo, el Madrid llegó a 45 puntos, sigue segundo y mantiene viva la pelea por el liderato.

