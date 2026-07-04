Universitario de Deportes se impone 2-0 ante Alianza Lima al cierre del primer tiempo en el Estadio Monumental, por la semifinal de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, y está logrando una remontada clave en el clásico. El equipo crema abrió el marcador muy temprano, a los 3 minutos, con un gol de tiro libre de Pierina Núñez, que desató la euforia en las tribunas. Luego, a los 42 minutos, la uruguaya Sofía Oxandabarat amplió la ventaja tras una jugada ofensiva bien elaborada. Con este resultado parcial, Universitario revierte la serie (2-1 en el global) y, por ahora, asegura su clasificación directa a la gran final sin necesidad de penales.