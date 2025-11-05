Barcelona empató 3-3 con Brujas en partido válido por la cuarta fecha de la Champions League. El equipo de Hansi Flick pasó apuros para sacar adelante un partido que se le complicó desde el inicio, pues su rival golpeó en los primeros minutos del partido.

A los 6′, Tresoldi abrió el marcador luego de una asistencia de Borges, quien le ganó la espalda a la defensa del Barza. Sin embargo, dos minutos después, Ferran Torres puso el 1-1 tras una gran pase de Fermín López.

La igualdad no le duró mucho al Barcelona, porque Borges apareció de un contragolpe para colocar el 2-1 a los 17′. El marcador se mantuvo así hasta el final del primer tiempo.

Tras el descanso, Barcelona lo empató gracias a una genialidad de Lamine Yamal, quien combinó con Ferran y anotó el 2-2 a los 61′. A pesar de ello, otra vez Borges apareció para darle ventaja al Brujas y, hasta el momento, los tres puntos.

Sin embargo, a los 77′, Yamal intentó rematar al arco y la pelota se desvió en Tzolis para finalmente entrar a su propio arco. Fue un 3-3 final para ambos equipos que se repartieron los puntos.

Barcelona 0-1 Brujas

¡BRUJAS SORPRENDE EN SU CASA! Tresoldi marcó el 1-0 contra Barcelona en la #Champions.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/j1QYa2i7GA — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2025

Barcelona 1-1 Brujas

DURÓ POCO LA ALEGRÍA DE BRUJAS: asistencia de Fermín López y definición de Ferran Torres, para el 1-1 de Barcelona.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/V2rcrkkpNd — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2025

Barcelona 1-2 Brujas

¡DE CONTRA, BRUJAS OTRA VEZ ARRIBA! Replica letal y gol de Carlos Forbs, para el 2-1 sobre Barcelona en Bélgica.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gq0cKAIuYr — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2025

Barcelona 2-2 Brujas

¡QUÉ GOLAZO HIZO LAMINE YAMAL, POR FAVOR! ¡EL 10 FROTÓ LA LÁMPARA Y MARCÓ EL 2-2 DE BARCELONA!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KE1sneTaBh — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2025

Barcelona 2-3 Brujas

¿QUÉ LE PASA AL BARCELONA? ¡FORBS VOLVIÓ A GOLPEAR Y BRUJAS LO GANA 3-2 EN BÉLGICA!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YYecdxxr3o — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2025

Barcelona 3-3 Brujas

¡BARCELONA LLEGÓ AL EMPATE POR UN GOL EN CONTRA! Lamine Yamal tiró el centro, la pelota se desvió y llegó el 3-3 vs. Brujas.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QTQjyNyKqF — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2025