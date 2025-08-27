El partido se juega en el Blundell Park, por la EFL Cup. (Foto: Grimsby Town)
Redacción EC
Manchester United se ha llevado una sorpresa en su partido contra Grimsby Town. Por la segunda ronda de la EFL Cupa, los ‘Red Devils’ recibieron dos goles en ocho minutos por parte de su rival, que juega en la cuarta división del fútbol inglés. Charles Vernam (22′) y Tyrell Warren (30′) sorprendieron al favorito tras batir a Onana en el primer tiempo. El primer gol fue producto de una gran jugada colectiva que terminó en un potente remate al primer palo del arquero, mientras que el segundo llegó producto de un ‘blooper’ de Onana. El ganador avanzará a la tercera fase del certamen.

Primer gol del Grimsby Town

Segundo gol del Grimsby Town

