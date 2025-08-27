Manchester United se ha llevado una sorpresa en su partido contra Grimsby Town. Por la segunda ronda de la EFL Cupa, los ‘Red Devils’ recibieron dos goles en ocho minutos por parte de su rival, que juega en la cuarta división del fútbol inglés. Charles Vernam (22′) y Tyrell Warren (30′) sorprendieron al favorito tras batir a Onana en el primer tiempo. El primer gol fue producto de una gran jugada colectiva que terminó en un potente remate al primer palo del arquero, mientras que el segundo llegó producto de un ‘blooper’ de Onana. El ganador avanzará a la tercera fase del certamen.

Primer gol del Grimsby Town

¡¡¡QUIERE DAR LA SORPRESA!!! Vernam fue el cancargado de convertir el 1-0 de Grimsby, equipo de League Two, ante Manchester United en la Copa de la Liga.



Segundo gol del Grimsby Town

¡¡¡INSÓLITO ERROR DE ONANA Y GRISMBY SE PONE 2-0 ANTE MANCHESTER UNITED!!!



