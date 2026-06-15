Irán y Nueva Zelanda protagonizaron un partido que tuvo de todo: desde goles hasta buenas jugadas que redondearon el espectáculo en el SoFi Stadium de Seattle. Ambas selecciones igualaron 2-2 por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026.

Elijah Just abrió el marcador a los 7′ tras una buena combinación con Chris Wood. El atacante neozelandés recibió la pelota de su compañero, quedó frente al arquero y puso el 1-0 para darle ventaja a los suyos.

La respuesta de Irán llegó minutos después. Ramin Rezaeian apareció a los 32′ para finalizar una gran jugada colectiva y definir antes de la salida del arquero rival, quien poco pudo hacer para evitar el 1-1.

En el complemento, otra vez Just fue decisivo y anotó el 2-1 tras un contragolpe efectivo. Wood habilitó a su compañero y este definió con calidad para colocar el 2-1 a los 55′.

No obstante, cuando parecía que el partido estaba a favor de Nueva Zelanda, otra vez llegó golpe iraní. A los 64′, Mohammad Mohebi sacó provecho de un buen centro desde la derecha y definió de cabeza para el 2-2.

En el tramo final, Nueva Zelanda buscó quedarse con los tres puntos, aunque no pudo trasladarlo al marcador. Irán, por su parte, también buscó la victoria sin éxito.

Primer gol de Nueva Zelanda

NUEVA ZELANDA PEGÓ PRIMERO



Gran control de Chris Wood para asistir a Elijah Just, que puso el 1-0 contra Irán.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3W3x0KRYSz — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Primer gol de Irán

LLEGÓ EL EMPATE DE IRÁN



Ramin Rezaeian encontró la pelota en el área y definió con categoría para poner el 1-1 contra Nueva Zelanda.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/t01Jhgthfw — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Segundo gol de Nueva Zelanda

OTRO GOLAZO DE LA NUEVA ZELANDA DE TIM PAYNE



Chris Wood volvió a pivotear y asistir a Elijah Just. Los All Whites le ganan 2-1 a Irán#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Vc55qHaRh6 — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Segundo gol de Irán

DE CABEZA AL EMPATE DE IRÁN



Mohammad Mohebbi apareció solo en el área de Nueva Zelanda y puso el 2-2 en el partido.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/IHlldl8ENA — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

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