Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Goles del partido Irán vs Nueva Zelanda hoy por el Mundial 2026. (Foto: Reuters)
Goles del partido Irán vs Nueva Zelanda hoy por el Mundial 2026. (Foto: Reuters)
Por Redacción EC

Irán y Nueva Zelanda protagonizaron un partido que tuvo de todo: desde goles hasta buenas jugadas que redondearon el espectáculo en el SoFi Stadium de Seattle. Ambas selecciones igualaron 2-2 por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.