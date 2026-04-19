Goles del Manchester City vs Arsenal por la fecha 33 de la Premier League | VIDEO

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Manchester City vs Arsenal viene siendo un partido de poder a poder por la fecha 33 de la Premier League. A los 16′, Rayan Cherki abrió el marcador 1-0 tras una espectacular jugada individual dentro del área que le permitió a los ‘citizens’ ponerse 1-0. El francés no perdonó cuando tuvo la oportunidad de marcar y encaminó a su equipo rumbo a la victoria.
Sin embargo, esa alegría duró poco, porque en la siguiente acción Gianluigi Donnarumma cometió un error en salida y Kai Havertz aprovechó para colocar el empate 1-1 a los 18′. El arquero quiso despejar largol, pero el alemán puso el pie para desviar la pelota e ingresó al arco del italiano.
La pardidad se mantuvo hasta el minuto 65, cuando Erling Haaland apareció en el área y anotó el 2-1 a favor del City, que buscó siempre ponerse en ventaja otra vez y lo logró gracias a su estrella. Se juega un partidazo en el Etihad Stadium.