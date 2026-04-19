Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Goles del Manchester City vs Arsenal por la fecha 33 de la Premier League | VIDEO
Goles del Manchester City vs Arsenal por la fecha 33 de la Premier League | VIDEO
Por Redacción EC

El Manchester City vs Arsenal viene siendo un partido de poder a poder por la fecha 33 de la Premier League. A los 16′, Rayan Cherki abrió el marcador 1-0 tras una espectacular jugada individual dentro del área que le permitió a los ‘citizens’ ponerse 1-0. El francés no perdonó cuando tuvo la oportunidad de marcar y encaminó a su equipo rumbo a la victoria.

Sin embargo, esa alegría duró poco, porque en la siguiente acción Gianluigi Donnarumma cometió un error en salida y Kai Havertz aprovechó para colocar el empate 1-1 a los 18′. El arquero quiso despejar largol, pero el alemán puso el pie para desviar la pelota e ingresó al arco del italiano.

La pardidad se mantuvo hasta el minuto 65, cuando Erling Haaland apareció en el área y anotó el 2-1 a favor del City, que buscó siempre ponerse en ventaja otra vez y lo logró gracias a su estrella. Se juega un partidazo en el Etihad Stadium.

Gol del Manchester City para el 1-0

Gol del Arsenal para el 1-1

Gol del Manchester City para el 2-1

SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Icono Email
buenas.practicas@comercio.com.pe

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.