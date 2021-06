Dinamarca ya tiene un pie y medio en los octavos de final de la Eurocopa 2021 luego de vencer a Rusia. El equipo danés logró ponerse adelante en el marcador gracias a un potente disparo de media distancia de Mikkel Damsgaard en el primer tiempo. Ya en el segundo, Yussuf Poulsen sentenció el 2-0,

A los 58 minutos, Rusia tuvo una mala salida y un defensor, en lugar de asistir a su portero, le entregó el balón a Poulsen, quien no dudó en rematar y vencer al portero Safonov.

Dinamarca vs. Rusia: la previa

La obligación de ganar y la menor entidad del rival hace suponer que Dinamarca regresará a la línea de cuatro atrás y que el jovencísimo Damsgaard, que impresionó contra Bélgica, seguirá “haciendo” de Eriksen. La duda será quién ocupa el puesto de delantero centro, Wind o Dolberg. O si Hjulmand sorprende con el extremo Skov Olsen y mueve al medio a Braithwaite o a Poulsen.

A Rusia le vale el empate para meterse en los octavos de final como segundo, siempre que los finlandeses no derroten a los belgas, líderes del Grupo B con seis puntos. No obstante, la historia dice que a los rusos no se les da bien jugar a no perder.