Manchester United y Liverpool se vienen enfrentando por la octava fecha de la Premier League en el mítico estadio de Anfield. Los ‘Diablos Rojos’ sorprendieron y silenciaron el recinto deportivo con un gol tempranero de Bryan Mbeumo, uno de los refuerzos estelares del club en esta temporada.

Al primer minuto de juego, el delantero aprovechó una desatención en la defensa del Liverpool para poner el primero del encuentro con un disparo cruzado que el portero Giorgi Mamardashvili no pudo atajar.

El United, de momento, se ubica en el noveno puesto y busca escalar en la tabla de posiciones; mientras que el Liverpool se está quedando en el cuarto lugar alejándose de a pocos de la cima.

Mira el gol de Bryan Mbeumo en el Manchester United vs Liverpool: