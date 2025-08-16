Los dirigidos por Pep Guardiola se impusieron por amplio margen ante Wolverhampton en la fecha 1 de la Premier League. (Photo by Darren Staples / AFP)
Los dirigidos por Pep Guardiola se impusieron por amplio margen ante Wolverhampton en la fecha 1 de la Premier League. (Photo by Darren Staples / AFP)
Redacción EC

Manchester City venció 4-0 a Wolves por la fecha 1 de la Premier League 2025-26, este sábado 16 de agosto. Erling Haaland marcó un doblete en el Molineux Stadium. Tijjani Reijnders y Rayan Cherki completaron la goleada.

A continuación, mira todos los goles del partido que ponen en la cima de la tabla de posiciones a los dirigidos por Pep Guardiola.

Goles de Manchester City

