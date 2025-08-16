Manchester City venció 4-0 a Wolves por la fecha 1 de la Premier League 2025-26, este sábado 16 de agosto. Erling Haaland marcó un doblete en el Molineux Stadium. Tijjani Reijnders y Rayan Cherki completaron la goleada.

A continuación, mira todos los goles del partido que ponen en la cima de la tabla de posiciones a los dirigidos por Pep Guardiola.

Goles de Manchester City

¡EL PRIMERO DEL ANDROIDE EN LA TEMPORADA! Erling Haaland marca el 1-0 del City ante Wolves en el debut.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Wb5hFjoZ5k — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

¡GRAN ARRANQUE DEL CITY! Tijjani Reijnders definió cruzado y marca el 2-0 ante Wolves.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6EVm5P11BL — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

ARRANQUE PERFECTO EN LA PREMIER LEAGUE: DOBLETE DE HAALAND VS. WOLVES.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ePEiRePG2Z — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

¡Lo hacen parecer fácil! 4-0 se pone Manchester City vs. Wolves en la Premier League: acá está la joya Rayan Cherki y su primer tanto oficial en el club.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/J3CGhqozgT — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

******************

