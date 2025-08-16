Manchester City venció 4-0 a Wolves por la fecha 1 de la Premier League 2025-26, este sábado 16 de agosto. Erling Haaland marcó un doblete en el Molineux Stadium. Tijjani Reijnders y Rayan Cherki completaron la goleada.
MIRAR | “Alan Cantero está recogiendo sus frutos pero...”: Godoy Cruz y las condiciones que pedirá para negociar una posible compra del héroe íntimo en la Sudamericana
A continuación, mira todos los goles del partido que ponen en la cima de la tabla de posiciones a los dirigidos por Pep Guardiola.
Goles de Manchester City
******************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC