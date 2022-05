El equipo entrenado por Gabriel Milito no bajó los brazos y sobre los minutos finales del Tigre vs. Argentinos Juniors consiguió la recompensa. La lucha por conseguir la igualdad se combinó con la astucia de Gabriel Ávalos para inventar una gran maniobra que concluyó con una excelente definición para el 1-1 en la segunda semifinal de la Copa Liga Profesional en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El ‘Bicho’ adelantó las líneas, mientras que el ‘Matador’ se dedicó a defender la diferencia mínima en el marcador. En medio del desconcierto, Kevin Mac Allister no halló soluciones para avanzar, pues el rival no otorgó espacios. De ese modo, el defensor descargó con Fauto Vera que logró ganar metros, aunque no fue preciso porque los liderados por el técnico Diego Martínez realizaron un rechace a medias.

Es así como Gastón Verón recogió el rebote y retomó la ofensiva del cuadro de La Paternal. Antes de entrar al área grande, el volante de Argentinos abrió sobre el costado para hallar a Gabriel Ávalos. El ‘9′ del equipo acomodó la pelota con el taco para dejar pasar de largo a Lucas Blondel. Casi cayéndose al césped, el goleador metió un golpe preciso al primer palo que dejó parado al guardameta Gonzalo Marinelli y de esa forma firmar el 1-1 a poco del final.