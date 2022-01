En solo cinco minutos, Manu Trigueros y Gerard Moreno completaron la goleada del Villarreal vs. Levante por LaLiga Santander. Las paradas de Aitor fueron las acciones más destacadas del segundo periodo en el que el conjunto local trataba de ampliar su ventaja, pero consciente de que el trabajo ya estaba completado

Una pérdida en la salida de balón, permitió que Manu Trigueros hiciera en un disparo lejano el 4-0 y confirmara un triunfo que por la diferencia mostrada hasta entonces por ambos equipos había quedado ratificada con independencia del marcador, aunque faltaba el 5-0 logrado por Gerard a pase de Yeremi Pino.

El Villarreal goleó con comodidad a un frágil Levante en un encuentro resuelto en una primera parte en la que no dio opción a un rival que cuando quiso no pudo y que acusó mucho la condición de colista, que no conoce la victoria en el campeonato y que se hunde cada vez más en cada jornada.

Los goles de Dia, Pau Torres y Gerard Moreno dejaron clara la diferencia entre ambos conjuntos antes del descanso como fruto del juego desarrollado por el conjunto local y en la segunda parte Trigueros y nuevamente Gerard redondearon el marcador a pesar de las buenas paradas del meta visitante Aitor Fernández.

Gerard Moreno puso el 2-0 de Villarreal vs. Levante (Video: ESPN)