Por Kenyi Peña Andrade

Suiza sufrió un duro contratiempo a pocas horas de afrontar uno de los partidos más importantes de su historia reciente. La selección helvética confirmó que Johan Manzambi no estará disponible para enfrentar a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 debido a una lesión en la rodilla, una ausencia que representa un golpe sensible para las aspiraciones del equipo europeo.