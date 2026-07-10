Suiza sufrió un duro contratiempo a pocas horas de afrontar uno de los partidos más importantes de su historia reciente. La selección helvética confirmó que Johan Manzambi no estará disponible para enfrentar a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 debido a una lesión en la rodilla, una ausencia que representa un golpe sensible para las aspiraciones del equipo europeo.

La baja adquiere aún mayor relevancia por el papel que el atacante había desempeñado a lo largo del torneo. Manzambi se convirtió en la principal referencia ofensiva de Suiza gracias a sus tres goles y dos asistencias, registros que lo ubican como el máximo goleador y el máximo asistidor del combinado suizo en la presente Copa del Mundo.

Su ausencia obligará al cuerpo técnico a replantear el esquema ofensivo para medirse ante la vigente campeona del mundo. Además de su capacidad para definir, el delantero había sido una pieza clave en la generación de juego y en las transiciones rápidas que llevaron a Suiza hasta esta instancia del campeonato.

Con Manzambi descartado, Argentina afrontará el compromiso sin tener enfrente al futbolista más determinante de su rival en ataque. Del lado suizo, en cambio, el desafío será encontrar soluciones para suplir a una de sus grandes figuras y mantener intacto el sueño de dar el golpe y avanzar a las semifinales del Mundial 2026.

VIDEO RECOMENDADO