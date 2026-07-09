Inglaterra recibió una noticia poco alentadora en la antesala de los cuartos de final del Mundial 2026. La FIFA confirmó la suspensión de Jarell Quansah por los próximos dos encuentros del torneo, una baja sensible para el equipo dirigido por Thomas Tuchel en la etapa decisiva de la competición.

El defensor fue expulsado durante el compromiso frente a México, una acción que terminó teniendo consecuencias mayores de las habituales. Tras la evaluación del caso, el organismo rector del fútbol determinó que el zaguero deberá cumplir una sanción de dos partidos.

Como consecuencia, Quansah no podrá estar disponible para el duelo de cuartos de final ante Noruega. Además, si Inglaterra consigue avanzar a la siguiente ronda, el futbolista también se perderá una eventual semifinal, reduciendo las alternativas defensivas del cuerpo técnico en un momento clave del campeonato.

🚨⛔️ OFFICIAL: Jarell Quansah has been suspended by FIFA for the next two games.



Quansah was given red card during Mexico game, missing the quarter-final clash with Norway and a potential semi-final. 👨🏼‍⚖️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/aIbkycpsaF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026

La ausencia del central obligará a Thomas Tuchel a reorganizar su última línea para afrontar un compromiso de máxima exigencia. Con un lugar entre los cuatro mejores del Mundial en juego, Inglaterra deberá buscar el pase a semifinales sin uno de los defensores que había formado parte de la rotación del equipo durante el certamen.

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