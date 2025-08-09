GolTV en vivo: pasa el partido de Peñarol vs. Nacional desde El Campeón del Siglo por el Torneo Clausura de la Liga AUF. ¿Cómo ver GOLTV EN VIVO? Para que puedas ver GOLTV en Uruguay, tendrás que contratar algunas de las operadoras de TV de paga del país, incluyendo TCC Uruguay, VTV Plus/VTV, entre otras. Otra alternativa para que puedas ver el partido por streaming es GolTV Play, disponible como aplicación para Android e iOS. Es importante resaltar que, Disney Plus y VTV+, también pasan el partido para todo Uruguay.

