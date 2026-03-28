El amistoso entre México y Portugal, que se disputa en el Estadio Azteca en el marco de la preparación rumbo al Mundial 2026, sigue sin goles pero ya dejó una de las jugadas más claras del encuentro. Gonçalo Ramos estuvo a centímetros de abrir el marcador con un remate que estremeció el arco mexicano, pero que terminó estrellándose en el palo.

La acción se gestó tras una buena combinación ofensiva del cuadro luso, que encontró espacios en campo rival. Ramos, ‘9’ del PSG y referencia en ataque, definió con potencia y colocación, superando la resistencia del arquero. Sin embargo, cuando el gol ya parecía cantado, el balón impactó en el poste, negándole el 0-1 a Portugal en el mejor momento de su ofensiva.

PSG STRIKER GONÇALO RAMOS MISSED THIS HUGE CHANCE TO OPEN THE SCORE FOR PORTUGAL 😳pic.twitter.com/vS7QnUdj9M — LIVE GOALS (@FTLiveGoals) March 29, 2026

El conjunto europeo, dirigido por Roberto Martínez, ha mostrado mayor intención ofensiva en varios pasajes del partido, apoyado en la movilidad de sus atacantes y el control del mediocampo. En ese contexto, Ramos ha sido uno de los más activos en el último tercio, confirmando por qué es una de las cartas importantes en el recambio ofensivo portugués.

México, por su parte, resiste y busca responder de contragolpe en un duelo que se mantiene abierto y competitivo. Mientras el marcador sigue igualado, el disparo al palo del delantero portugués queda como la ocasión más clara hasta el momento en un partido que aún promete emociones.