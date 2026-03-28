Resumen

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Gonçalo Ramos casi marca el 1-0 de Portugal vs México en partido amistoso. (Foto: Captura)
Gonçalo Ramos casi marca el 1-0 de Portugal vs México en partido amistoso. (Foto: Captura)
Por Redacción EC

El amistoso entre México y Portugal, que se disputa en el Estadio Azteca en el marco de la preparación rumbo al Mundial 2026, sigue sin goles pero ya dejó una de las jugadas más claras del encuentro. Gonçalo Ramos estuvo a centímetros de abrir el marcador con un remate que estremeció el arco mexicano, pero que terminó estrellándose en el palo.

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