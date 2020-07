Gonzalo Higuaín ha tenido una temporada atípica con la Juventus. Las lesiones y la buena racha goleadora de los delanteros habituales como Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala o Douglas Costa, han hecho que el argentino sea prescindible en el equipo de Turín. Ante esta coyuntura, el futuro del ariete se aleja cada vez más de una posible renovación.

El medio argentino TyC Sports recogió versiones de los medios italianos en los que se indican que Gonzalo Higuaín dejará la Juventus cuando finalice la Champions League, en agosto próximo. Con la Serie A terminada, la ‘Vecchia Signora’ solo contará con el delantero hasta que finalice la competencia internacional.

Sucede que el ex Real Madrid tiene contrato con la Juventus hasta el final del 2021, pero ya no desearán tenerlo y buscarán obtener algo por su carta pase. Son tres las razones que lo alejan del equipo de Cristiano Ronaldo: quieren evitar que se marche gratis, su elevada ficha y buscarán rejuvenecer un plantel que no se caracteriza por ser de los más jóvenes de Europa.

Según informan medios italianos, el Pipita y la Vecchia Signora llegaron a un acuerdo de palabra para encontrar una salida al final de la temporada, y podría continuar su carrera en la Major League Soccerde Estados Unidos, donde se desempeña su hermano Federico.

Paulo Dybala se ha convertido en una pieza clave para la Juventus y la directiva de la Vecchia Signora ha puesto en marcha un plan para que el argentino se quede en la plantilla por cinco años más. El diario italiano TuttoSport ha revelado que los turineses apuestan por un millonario contrato que convertiría a la ‘Joya’ en el segundo jugador mejor pagado del equipo, después de Cristiano Ronaldo.

Al parecer la negociación entre el representante del jugador y la directiva de Juventus están más que avanzadas, pues el acuerdo inicial ha sido de 10 millones de euros. El mismo que se incrementaría progresivamente cada vez que concluya una temporada. El primer lugar en la lista de mejores salarios del club lo ocupa CR7 quien alcanza los 31 millones de euros.

