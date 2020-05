Gonzalo Higuaín tiene más de 300 goles en su carrera, pero quedó marcado por una jugada mano a mano con Manuel Neuer en los primeros minutos del mundial Brasil 2014. Su remate no tuvo dirección de arco y pese a su buen promedio de goles con su selección, fue criticado. Hoy asegura haber superado los malos momentos.

El actual delantero de Juventus recordó sus actuaciones con la selección, luego de su retiro de la albiceleste a fines de marzo del 2019: “En la Selección lo di todo. Hay circunstancias puntuales en las que mi carrera no se puede analizar. Yo metí nueve goles y Lionel Messi 10 en la Eliminatoria previa a Brasil 2014 y de eso nadie se acuerda. Estoy entre los cinco o seis máximos goleadores y nadie se acuerda", contó en entrevista a TyC.

Aunque fue muy criticado por su actuación en la final del Mundial y por no aparecer en partidos importantes, el delantero mencionó que supo salir de su etapa donde fue cuestionado y ahora tiene el amor de la gente: “Son cosas que quedaron atrás. Hoy encuentro amor en la gente y la verdad que eso me deja tranquilo”.

Jugada polémica con Neuer

En una disputa de balón con el arquero alemán Manuel Neuer en la final de Brasil 2014, Gonzalo salió golpeado. El árbitro no cobró falta y lo interpretó como acción de lucha por el balón. Seis años después, el ‘Pipa’ y viendo la jugada en muchas ocasiones, cree que fue penal.

"Me pega un rodillazo antes y después toca la pelota. Eso a mí me inhabilita a llegar a la pelota. Pongámoslo al revéz. Si es un centro al área, yo cabeceo al gol y le pego el rodillazo a Neuer, ¿qué es? Si él no me pega en la cara no sé si toca la pelota. Aparte, yo en ningún momento lo miro, nunca sé dónde está él”, finalizó.

