El exgoleador argentino, Gonzalo Higuaín, volvió a ser tendencia mundial, pero esta vez lejos del fútbol. Una reciente fotografía junto a un fanático, tomada en Miami, se viralizó rápidamente en redes sociales debido a su notable cambio físico, muy distinto al que lucía durante su etapa como profesional.

En la imagen, el exjugador aparece con barba abundante, poco cabello y un look relajado, lo que sorprendió a miles de usuarios que incluso dudaron de la veracidad del registro. La fotografía generó un intenso debate digital, donde algunos aseguraban que podía tratarse de una imagen alterada con inteligencia artificial.

El impacto fue mayor debido al bajo perfil que ha mantenido Higuaín desde su retiro en 2022, tras finalizar su carrera en el Inter Miami. Alejado de los focos mediáticos, el exdelantero ha optado por una vida más tranquila, lo que alimenta la curiosidad sobre su presente.

Durante su carrera, el “Pipita” fue uno de los delanteros más destacados de su generación, con más de 300 goles en clubes como Real Madrid, Napoli y Juventus. Sin embargo, hoy su imagen vuelve a dar la vuelta al mundo por un motivo muy distinto: su transformación física y el contraste con el recuerdo que tenían los aficionados.