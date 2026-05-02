Por Redacción EC

El exgoleador argentino, Gonzalo Higuaín, volvió a ser tendencia mundial, pero esta vez lejos del fútbol. Una reciente fotografía junto a un fanático, tomada en Miami, se viralizó rápidamente en redes sociales debido a su notable cambio físico, muy distinto al que lucía durante su etapa como profesional.

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