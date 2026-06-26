Por Christian Cruz Valdivia

Para vencer a un campeón del mundo hace falta más que riquezas. Y Plata también le puso corazón, esa fe de estar en el lugar indicado para dar el puntillazo de la clasificación. Gonzalo Plata marcó el gol de oro para que Ecuador superase por 2-1 a Alemania y con ello se asegurase un lugar en los dieciseisavos como uno de los mejores terceros del torneo.

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