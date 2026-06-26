Para vencer a un campeón del mundo hace falta más que riquezas. Y Plata también le puso corazón, esa fe de estar en el lugar indicado para dar el puntillazo de la clasificación. Gonzalo Plata marcó el gol de oro para que Ecuador superase por 2-1 a Alemania y con ello se asegurase un lugar en los dieciseisavos como uno de los mejores terceros del torneo.

Y todo Quito, Guayaquil y demás provincias parecían caber en el estadio de Nueva Jersey. Pintado de amarillo, la nación ecuatoriana empujó para la histórica remontada ante los alemanes.

Fue con épica, porque Ecuador caía apenas a los dos minutos –gol de Sané–, pero lo igualó rápido, a los 8’ vía Angulo. Luego fue una demostración de deseo, ganas y empuje. Los sudamericanos necesitaban la victoria y fueron por ella.

Gonzalo Plata marcó con esa astucia latina. Le ganó el ‘vivo’ a Neuer para darle ese toquecito que supo a gloria. El 2-1 hizo estallar a todos en el continente.

¡GOOOOOOOL DE ECUADOR Y CRECE LA ILUSIÓN EN LA COPA DEL MUNDO!



Un córner cerrado se la dejó en la puerta del área al infaltable Gonzalo Plata, que puso el segundo de la Tri ante Alemania para que explote el MetLife Stadium. pic.twitter.com/9SUh70n7IL — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

De este lado del mundo, solo Brasil, Argentina y México han podido vencer a Alemania en un Mundial. Y es la segunda selección no europea que le remonta, junto a la de Japón. En este tipo de partidos se escriben muchas historias.

Por otro lado, en el otro partido, Costa de Marfil venció 2-0 a Curazao y avanzó como segundo del grupo, logrando el hito de superar la fase de grupos por primera vez en la historia –como lo hizo el miércoles Sudáfrica–.

"MOLESTO MUCHO EN LOS ENTRENOS, ME QUEDO AL LADO DEL ARQUERO A VER SI PESCO UNA" 💬🇪🇨



😅⚽ ¿El gol de Gonzalo Plata? NINGUNA CASUALIDAD. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup



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—Su historia—

Hoy todos hablan de las lágrimas de Gonzalo Plata, las del pasado sábado, por la frustración del empate 0-0 ante Curazao, y las de ayer, tras ser el héroe ecuatoriano.

Curiosamente, su historia con el ‘Tri’ absoluta empezó frente a la selección peruana y bajo la tutela de dos hoy jugadores de Alianza Lima. Tras ganar el Sudamericano Sub 20 del 2019 y ser tercero en el mundial de la categoría en Polonia, Gonzalo Plata fue convocado para la selección mayor en setiembre por Jorge Célico –entrenador de Garcilaso en el 2023– y debutó ante la Bicolor en el amistoso disputado en Nueva York.

Fue el 5 de setiembre del 2019, y Perú llegaba como subcampeón de América, tras la edición de la Copa América que se disputó en Brasil. En Ecuador, se planteaban un recambio tras una mala Copa América y de la mano de Jorge Célico, quien era técnico de la Sub 20, daban oportunidad a los jóvenes.

Tenía 18 años, a dos meses de cumplir los 19, y en el campo lo arropó su capitán Fernando Gaibor, quien era uno de los experimentados que regresaba tras un año a la selección. Y debutó con victoria gracias al gol de Eryc Castillo, en el único tanto que marcó con su selección.

“Representamos a la camiseta de nuestro país y requiere respeto y predisposición de parte de nosotros. Hay nuevos convocados y el propósito es entregar todo en este microciclo”, decía Gaibor en la previa, destacando la presencia de los jóvenes y dictando el camino que debían seguir.

Célico convocó a siete Sub 20 mundialistas de ese año y Gonzalo Plata destacó en la victoria sobre Perú. Debutó como titular y fue cambiado sobre el final por un golpe.

Alineaciones - Sofascore

“La verdad es que no tiene límites. Y no lo digo por arrogancia pero ya llevo muchos años trabajando con jugadores y Gonzalo no tiene límites, sin duda alguna”, aseguró Célico sobre Plata tras las victorias sobre Perú y Bolivia en esos amistosos.

Más de 50 partidos después, Gonzalo Plata ahora se levanta como la figura ecuatoriana para asegurar los boletos a dieciseisavos. Y Ecuador no se guarda nada, sabe que podría enfrentar al local México en el Azteca y está dispuesto a seguir dando pelea.

Crónica del partido

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