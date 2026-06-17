Gracias a América TV y Claro: ahora podrás ver el Mundial 2026 desde celular sin gastar datos.

En el marco de uno de los momentos deportivos más esperados del año, Claro Perú y América TV anuncian una alianza que permitirá a los clientes móviles postpago y prepago de Claro navegar en la app América TV GO sin consumir los megas, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

Esta iniciativa busca acercar a más usuarios al contenido de fútbol disponible en la plataforma, permitiéndoles disfrutarlo desde sus celulares con una experiencia de conectividad pensada para el entretenimiento móvil. La promoción estará vigente del 10 de junio al 10 de agosto de 2026 y aplicará para clientes postpago que cuenten con un plan max desde 29.90 y para clientes prepago deberán hacer crecer su recarga desde S/ 7 y disfrutarán de app por 7 días.

A través de esta alianza, Claro refuerza su apuesta por brindar beneficios que respondan a los nuevos hábitos de consumo digital de sus usuarios, quienes cada vez acceden a más contenidos desde dispositivos móviles y buscan alternativas simples para mantenerse conectados con sus intereses.

El beneficio de navegación sin consumo de megas aplica exclusivamente dentro de la app América TV GO y para visualizar el contenido incluido en dicha plataforma durante la vigencia de la promoción, de acuerdo con las condiciones de la misma.

Asimismo, estará disponible únicamente en territorio nacional, para clientes CLARO con líneas postpago y prepago activas, que se encuentren dentro de la cobertura móvil Claro, siempre que cumpla con las condiciones de la promoción.