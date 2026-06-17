Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gracias a América TV y Claro: ahora podrás ver el Mundial 2026 desde celular sin gastar datos.
Gracias a América TV y Claro: ahora podrás ver el Mundial 2026 desde celular sin gastar datos.
Por

En el marco de uno de los momentos deportivos más esperados del año, Claro Perú y América TV anuncian una alianza que permitirá a los clientes móviles postpago y prepago de Claro navegar en la app América TV GO sin consumir los megas, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: