Flamengo se proclamó campeón de la Copa Libertadores 2025 este sábado 29 de noviembre tras vencer 1-0 a Palmeiras. La consagración del ‘Mengao’ se dio en el Estadio Monumental de Lima, el recinto de Universitario de Deportes en el que también levantó la Copa en 2019. Por ello, el club brasileño no dudó en agradecer a la ‘U’.

A través de su cuenta en español, el ‘Fla’ agradeció a Universitario por la doble celebración en el Monumental. Un gesto que ha generado bastante revuelo.

“Gracias causitas por prestarnos la casa para el festejo otra vez, @Universitario”, dice el tuit del club brasileño que se convirtió en el más ganador de su país con cuatro Libertadores, uno más que Palmeiras, Sao Paulo, Santos y Gremio.

Por su parte, la cuenta oficial de la ‘U’ no dudó en responder el gesto: “¡𝗦𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗯𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮, 𝗲𝗹 @Monumental_U_, 𝗾𝘂𝗲𝗿𝗶𝗱𝗼𝘀 𝙞𝙧𝙢𝙖̃𝙤𝙨 𝗱𝗲 @Flamengo_es!“.