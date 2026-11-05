Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo con una decisión que nadie esperaba. El delantero anunció su retiro de la selección de Portugal con un video publicado en sus redes sociales. La noticia generó revuelo en todas partes y ocasionó la reacción de la FIFA, que le dedicó un mensaje al ‘Comandante’ por la misma vía.

“Gracias, Cristiano ”, escribió la cuenta oficial del máximo ente del fútbol mundial. Si bien es un mensaje escueto, lo que llama la atención es la imagen que acompaña el texto de la publicación: una foto que repasa la trayectoria de CR7 en la historia de los Mundiales.

Como se puede ver, hay dos figuras de Cristiano en la foto: una corresponde a su primera aparición en la Copa del Mundo 2006 y la otra a su última participación en el Mundial 2026. En el camino, el astro luso disputó seis mundiales, convirtiéndose (junto a Lionel Messi) en el máximo futbolista en en jugar más veces este torneo.

Thank you, Cristiano 🇵🇹 #FIFAWorldCup https://t.co/u4ONBJd92Z — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 5, 2026

Pero lo que hace diferente a Cristiano es que el único jugador en la historia del fútbol en marcar al menos un gol en seis ediciones diferentes. CR7 anotó en todos los mundiales que disputó. Y eso ha servido para que la FIFA destque el legado del portugués en este certamen.

Así, Cristiano pone fin a su etapa con Portugal y cierra un capítulo de éxitos en todo sentido. En los 23 años que jugó con los lusos, registró 234 partidos y 146 goles.

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