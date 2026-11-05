“Gracias, Cristiano”: la redacción de la FIFA tras el retiro de Ronaldo de la selección de Portugal. (Foto: FIFA)
“Gracias, Cristiano”: la redacción de la FIFA tras el retiro de Ronaldo de la selección de Portugal. (Foto: FIFA)
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo con una decisión que nadie esperaba. El delantero anunció su retiro de la selección de Portugal con un video publicado en sus redes sociales. La noticia generó revuelo en todas partes y ocasionó la reacción de la FIFA, que le dedicó un mensaje al ‘Comandante’ por la misma vía.

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