La Federación Portuguesa de Fútbol se pronunció tras el anuncio de Cristiano Ronaldo de poner fin a su etapa con la selección nacional y le dedicó un emotivo mensaje de despedida al histórico delantero, quien deja una huella imborrable en el fútbol de su país.

A través de sus redes sociales, el organismo publicó un video que recopila algunos de los momentos más representativos de la trayectoria de Cristiano Ronaldo con Portugal. Las imágenes estuvieron acompañadas de un mensaje que resume el reconocimiento de la institución a su capitán: “Una historia que se queda para siempre. Obrigado por tudo, Capitão”.

El homenaje destaca la importancia del atacante en la historia del combinado portugués, al que representó durante años y con el que alcanzó algunos de los mayores logros de su carrera deportiva.

Cristiano Ronaldo deja un legado histórico en Portugal

El delantero se despide como el máximo goleador histórico de selecciones nacionales, además de convertirse en uno de los futbolistas más importantes que han vestido la camiseta de Portugal.

Repasa los 10 momentos más importantes de Cristiano Ronaldo con Portugal: títulos, récords, goles y participaciones mundialistas. Foto: Composición EC

Su trayectoria estuvo marcada por récords individuales, liderazgo dentro del vestuario y actuaciones que quedaron grabadas en la memoria de los aficionados. Su influencia también fue determinante para consolidar a Portugal como una de las selecciones protagonistas del fútbol internacional.

La Federación Portuguesa agradece a su capitán

Con el mensaje “Gracias por todo, capitán”, la Federación Portuguesa de Fútbol reconoció el recorrido de Cristiano Ronaldo y la importancia de su contribución al equipo nacional.

Uma história que fica para sempre. 𝙊𝙗𝙧𝙞𝙜𝙖𝙙𝙤 𝙥𝙤𝙧 𝙩𝙪𝙙𝙤, 𝘾𝙖𝙥𝙞𝙩𝙖̃𝙤 🐐⭐️ https://t.co/OSKr7L7xMW — Portugal (@selecaoportugal) November 5, 2026

El video difundido por la institución reúne diferentes etapas de su paso por la selección y funciona como un homenaje a una carrera que marcó a varias generaciones de aficionados portugueses.

De esta manera, Portugal despide a uno de sus máximos referentes deportivos, cuyo nombre permanecerá ligado a la historia de su selección.

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