La Federación Portuguesa se despide de Cristiano Ronaldo con un video de sus mejores momentos. Foto: X/@selecaoportugal
La Federación Portuguesa se despide de Cristiano Ronaldo con un video de sus mejores momentos. Foto: X/@selecaoportugal
Por Redacción EC

La Federación Portuguesa de Fútbol se pronunció tras el anuncio de Cristiano Ronaldo de poner fin a su etapa con la selección nacional y le dedicó un emotivo mensaje de despedida al histórico delantero, quien deja una huella imborrable en el fútbol de su país.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?