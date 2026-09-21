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Resumen

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Granit Xhaka reconoció que obtuvo un certificado de vacunación sin haberse inoculado. (Foto: Agencias)
Granit Xhaka reconoció que obtuvo un certificado de vacunación sin haberse inoculado. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Granit Xhaka quedó en el centro de una investigación judicial en Suiza luego de reconocer que obtuvo un certificado de vacunación contra el COVID-19 durante la pandemia, pese a que no había recibido la vacuna. El actual mediocampista del Sunderland admitió que tomó aquella decisión en 2022, cuando todavía era jugador del Arsenal, y calificó lo ocurrido como un “error”. Por este caso, la Fiscalía de Lucerna analiza si existió una conducta penal vinculada con la obtención fraudulenta de una certificación o la falsificación de documentos.

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