Granit Xhaka quedó en el centro de una investigación judicial en Suiza luego de reconocer que obtuvo un certificado de vacunación contra el COVID-19 durante la pandemia, pese a que no había recibido la vacuna. El actual mediocampista del Sunderland admitió que tomó aquella decisión en 2022, cuando todavía era jugador del Arsenal, y calificó lo ocurrido como un “error”. Por este caso, la Fiscalía de Lucerna analiza si existió una conducta penal vinculada con la obtención fraudulenta de una certificación o la falsificación de documentos.

El propio Xhaka decidió pronunciarse después de que el caso trascendiera en medios suizos. El futbolista explicó que en aquel momento tenía “serias preocupaciones” y una profunda desconfianza hacia la vacuna contra el coronavirus. En ese contexto, consiguió el certificado en lugar de resolver sus dudas por los canales correspondientes. “Hoy veo claramente que este camino no fue correcto. Fue un error. Lo siento”, señaló el capitán de la selección suiza, quien aseguró que asumirá la responsabilidad y colaborará con las autoridades.

La investigación está relacionada con una médica de Lucerna que también se encuentra bajo investigación por la presunta emisión de certificados falsos durante la pandemia. La Fiscalía cantonal busca determinar si el comportamiento de Xhaka puede constituir un delito. El jugador deberá ser interrogado por las autoridades en las próximas semanas, mientras que tanto él como la profesional involucrada mantienen, por ahora, la presunción de inocencia.

🚨 Xhaka admite ter FALSIFICADO comprovante de vacinação contra a Covid-19.



O jogador foi cortado da convocação da Seleção Suíça.



A NOTA DE XHAKA:

"Meu comunicado



Nos últimos dias, muito tem sido noticiado sobre uma questão do meu passado. Gostaria de me manifestar… pic.twitter.com/aAtTmIWo87 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) September 21, 2026

De comprobarse una infracción penal y si se presentan cargos, Xhaka podría enfrentar una multa e incluso, en teoría, una pena de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, medios como The Guardian y Gazzetta dello Sport señalan que una condena de cárcel efectiva es considerada extremadamente improbable. Por ahora, no existe una sentencia ni una acusación definitiva contra el futbolista, por lo que el proceso deberá determinar si hubo responsabilidad penal.

El caso también tuvo consecuencias deportivas inmediatas. Xhaka, de 33 años y con 152 partidos internacionales, acordó con la Asociación Suiza de Fútbol no participar en la próxima concentración de la selección, que afrontará cuatro encuentros de la Liga de Naciones entre septiembre y octubre. El mediocampista, capitán y futbolista con más presencias en la historia de Suiza, permanecerá fuera del equipo mientras las autoridades avanzan con la investigación.

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