Gregorio Pérez vive el fútbol de una manera particular. Pese a su avanzada edad, el uruguayo transmite desde el banco de suplentes su forma de sentir el deporte. En el Universitario vs. Cerro Porteño, partido de ida por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2020, el uruguayo Jonathan Dos Santos abrió el marcador con un espectacular cabezazo. No obstante, lo peculiar de la anotación fue el gesto de ‘Goyo’ desde la zona técnica: acompañó con un gesto de cabezazo lo realizado por el delantero dentro del campo.

Sobre los 65 minutos, Cerro Porteño llegó al empate a través de un tiro libre ejecutado por Juan Gabriel Patiño. El zaguero del cuadro paraguayo remató con mucha potencia y el disparo complicó a José Carvallo. El arquero de Universitario dio rebote en su área, aprovechándolo Óscar Ramón Ruiz, quien anotó el 1-1.

La revancha se disputará el próximo miércoles 12 de febrero a las 5:15 p.m. (hora peruana / 19:15 de Paraguay). El ganador de la serie entre Universitario y Cerro Porteño se enfrentará en la Fase 3 de la Copa Libertadores ante el vencedor de la llave entre Sporting Cristal y Barcelona de Ecuador.

Universitario vs. Cerro Porteño: MIRA el gol de Jonathan Dos Santos

Universitario vs. Cerro Porteño: el gol de Dos Santos para el 1-0 [05/02/2020] El Comercio

Universitario vs. Cerro Porteño: el gol del empate

Universitario vs. Cerro Porteño: Resumen

Resumen del Universitario vs. Cerro Porteño (Video: Fox Sports)

Juan Aguilar se perdió el 1-0 a favor de Cerro Porteño

Carrizo estuvo muy cerca de abrir el marcador un potente disparo

Universitario vs. Cerro Porteño: Alberto Quintero fue ovacionado por todo el Estadio Monumental a su

